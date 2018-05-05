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Şoförün dikkati faciayı önledi

Karaman'da, seyir halindeyken yanmaya başlayan otobüsteki yolcuları tahliye eden şoförün dikkati, olası bir faciaya engel oldu.

AA | 05.05.2018 - 09:13..
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Dün akşam Karaman'da seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını fark ederek yolcuları tahliye eden otobüs şoförünün dikkati, büyük bir felaketin önüne geçti.

OTOBÜSÜ ALEVLER SARDI

Konya'dan Adana istikametine giden Mustafa Totcu (42) şoförlüğündeki 42 LK 971 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümünden, Karaman-Mersin Karayolu'na doğru seyir halindeyken alevler yükseldi.

Şoförün dikkati faciayı önledi

YOLCULARI ŞOFÖR TAHLİYE ETTİ

Durumu fark eden Totcu, yol kenarında durdurduğu otobüsteki yolcuları tahliye etti. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsteki yangına müdahale etti.

Şoförün dikkati faciayı önledi

YANAN OTOBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangının ardından otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafiğe kapatılan karayolu daha sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Şoförün dikkati faciayı önledi

''BİRAZ GEÇ FARK EDİLSE...''

Gazetecilere açıklama yapan bazı yolcular, şoförün aniden otobüsü durdurarak inmelerini istediğini belirterek, "Bunun üzerine hemen otobüsten çıktık. Bagajlarımızın bir kısmını alıp uzaklaştık. Otobüste tüm koltuklar doluydu. Allah'a şükür kimseye bir şey olmadı. Biraz geç fark edilse felaket olabilirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Şoförün dikkati faciayı önledi

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