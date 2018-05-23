Sofralar zeytinli baklavayla tatlanacak

Yeşil zeytin üretiminde önde gelen Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bazı üreticiler, ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle Antep fıstığı yerine zeytinli baklavaya yöneldi. Üreticiler, Ramazan Bayramı için de Antep fıstıklı baklava yerine zeytinli baklava çıkaracak.

İLÇEYE ÖZGÜ BİR LEZZET

Ayvalık'ın 68 yıllık tatlı imalatçısı Miray Anaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytinli ve zeytinyağlı baklavanın ilçeye özgü bir lezzet olduğunu söyledi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen merkezlerden Ayvalık'ta yaklaşık 3 yıl önce zeytinli baklavanın ilk denemesini yaptıklarını ancak bazı nedenlerle devamını getiremediklerini dile getiren Anaz, "Son dönemlerde ise Antep fıstığının fiyatı çok artınca zeytinli baklavaya yöneldik. Şimdi Antep fıstığı kullanmıyoruz. Ceviz, fındık ve zeytin kullanarak baklavalarımızı imal ediyoruz. Önümüzdeki bayramda da özellikle zeytinli baklavaya olan talep dolayısıyla müşterilerimize zeytinyağlı baklavalar sunacağız." dedi.

Pastane sahibi Ahmet Tarçın ise 1954'ten bu yana tatlıcılık yaptığını ifade ederek zeytinli baklavanın yeniden revaçta olduğunu vurguladı.

"FISTIĞIN KİLOSU 220 LİRADAN BAŞLIYOR"

Zeytin, ceviz ve fındıktan baklavalar yaptıklarını dile getiren Tarçın, şöyle konuştu:

"Antep fıstığının kilosu toptancıda 220 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu durum, baklava imalatında ekonomik anlamda ciddi bir külfeti beraberinde getiriyor. Zeytin ise çok daha ucuz. Zeytinli baklavayı kilosu 30 lira civarında tüketiciye sunacağız. Ramazan Bayramı'na yönelik zeytinli baklavaya olan talebin daha da artacağına inanıyoruz."





İşletme sahibi Murat Üzgün de baklavada ve birçok üründe kullanılan Antep fıstığındaki fiyat artışının ciddi boyutlara ulaştığını söyledi.

"MÜŞTERİLERİMİZDEN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ"

Antep fıstığı fiyatlarının önlenemeyen yükselişi karşısında bir tedbir olarak zeytinli baklavaya yöneldiklerini vurgulayan Üzgün, şu değerlendirmeyi yaptı: "Müşterilerimizden çok güzel tepkiler alıyoruz. Şu anda oldukça iyi satış rakamlarına ulaştık. Bu vesile ile de birçok ürünün fiyatlarının sabitlenemediği ülkemizde biz, baklava fiyatını zeytin ile sabitleyebildik. 4 kilogramlık bir baklava tepsisine yaklaşık bir kilogram Antep fıstığı konulması gerekiyor. Bu da baklavanın maliyetine 220 lira ile başlamak anlamına geliyor. Bunun yanı sıra bu baklavaya şeker de koymak gerekiyor. Her biri maliyeti artırıyor."





KATI YAĞ YERİNE ZEYTİNYAĞI KULLANIYORLAR

Tereyağı yerine zeytinyağı kullandıkları baklavada hiçbir şekilde lezzet farkı bulunmadığını dile getiren Üzgün, şunları dile getirdi: "Cevizli baklavada zeytinyağı kullanıyoruz. Antep fıstığı kullandığımız dönemlerde ürettiğimiz baklavalarda da kesinlikle katı yağ kullanmıyorduk. Yaşlı kesim daha fazla rağbet gösteriyor. Şu anda zeytinli baklavamız için gelen talepler memnun edici. Bayramda da Antep fıstıklı baklava yerine zeytinyağlı baklava çıkaracağız. Siparişleri de bu yönde alıyoruz."