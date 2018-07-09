Kuzey Amerika'da yaygın olarak oynanan softbol, beyzbolun bir versiyonu olarak göze çarpar. Birçok kuralını beyzboldan alan softbol; Güney Amerika, Asya ve Avrupa’da profesyonel liglerde oynanır.

2012'DE LİSTE DIŞI KALDI

Softbol ilk kez 1887 yılında Chicago'da oynanmaya başlandı. Olimpik bir spora dönüşse de 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarıyla birlikte tekrar liste dışı kaldı.

Bu spor birbirine dik 70 metre uzunluğundaki iki çizgi ve bu çizgileri birleştiren yay dahilindeki bir alanda oynanır. Oyun alanı iç ve dış saha olmak üzere iki kısımdan oluşur.

Softbol nedir- İZLE



9 KİŞİDEN OLUŞUR

Bir takım; 1 atıcı (pitcher), 1 yakalayıcı (catcher), 3 dış saha oyuncusu (outfielder), 3 iç saha oyuncusu (infielder) ve 1 tane de ikinci ve üçüncü kale bölgesi oyuncusu (shortstop) olmak üzere 9 kişiden meydana gelir.