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Sofya ve Bansko: Bir kış masalı

Samimi atmosferleri ve mevsimlik etkinlikleriyle Sofya ve Bansko popüler destinasyonlar arasında yer alıyor.

13.01.2017 - 11:49
  1. Haberler
  2. Seyahat

Şehri ziyaret eden Dimana Trankova, Skylife Dergisi'ne bir gezi yazısı hazırlayarak Sofya ve Bansko'yu anlattı: Sofya her mevsimde çekici olsa da kış mevsiminin Bulgaristan başkentine bambaşka bir hava kattığını, havada taze karın kokusunu hissedip de soğuk bir kış sabahında yürüyüşe çıktığımda anladım.

Sofya ve Bansko şehrinden görüntüler

Sofya ve Bansko: Bir kış masalı

İLK BAKIŞTA FARK EDİLEN YERLERİ VAR

Bulgaristan’ın başkenti karın beyaz ve sokak ışıklarının altın sarısı rengiyle bezenmiş; King Liberator Bulvarı’nın sarı tuğlaları, St. Alexandr Nevsky Katedrali’nin yaldızlı kubbesi, Rus Kilisesi, uzaktaki zarif Banyabaşı Camii, dükkân ve kafelerin parlak camları ilk bakışta fark edebildiklerim arasında.

Sofya ve Bansko: Bir kış masalı

SOFYA'NIN ÜNÜ GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

Sofya’da kışın keyfine varan tek kişi ben değildim. Sokaklar dünyanın dört bir yanından gelmiş, kendi dillerinde sohbet eden insanlarla dolu. Bunun bir nedeni Sofya’nın, pek keşfedilmemiş güzel destinasyonlara ilgi duyan gezginler arasında günden güne artan ünü.

Sofya ve Bansko: Bir kış masalı

ŞEHİR MERKEZİ 2 BİN YILLIK İZLERLE DOLU

Sofya gerçekten de harikulade bir şehir. Büyük ama bir o kadar da rahatça keşfedebileceğiniz şehir merkezi, 2 bin yıllık bir tarihin izleriyle dolu.

Sofya ve Bansko: Bir kış masalı

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