Soğanlı'da Kentsel Dönüşüm Projesi'ne devam

Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’nde Kentsel Dönüşüm Projesi'ni 35 hektarı rezerv, 7 hektarı ise riskli alan olmak üzere toplam 42 hektar alan üzerinde 4 etap olarak hayata geçirdi.

Rezerv alandaki bin 769 konut ve 202 ticaret merkezinin inşaatını tamamlandı. 128 bin metrekarelik uygulama alanına sahip olan proje için 135 milyon TL kaynak kullanıldı.

Zemin artı 5 kat olarak inşa edilen proje, sahip olduğu yeşil alan, sosyal donatı alanları, pazar alanı, 800 araçlık açık, 3 bin 200 araçlık kapalı otoparkı ve geniş caddeleri ile birlikte Soğanlı'yı yeniden inşa ediyor.

11 BİNA YIKILDI, 42 BİNA YIKILMAYI BEKLİYOR

Osmangazi Belediyesi, rezerv alandaki konutların tamamlanmasının ardından riskli alanda yer alan binalarda yaşayan vatandaşlar ile evlerini boşaltmaları konusunda anlaşma sağladı. Yüzlerce vatandaşın depreme karşı dayanıklı ve modern mimari ile inşa edilen konutlara taşınmasını sağladı. Riskli alandaki binaların boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi, bölgedeki binaları yıkıma başladı. Toplam 53 binanın yer aldığı riskli alanda, şuana kadar 11 bina kamulaştırılarak yıkıldı. 42 binanın daha yıkımı gerçekleştirilecek.

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI DA ÇALIŞMALARA KATILDI

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, binaların yıkım çalışmalarını sahada inceledi. Dündar, kentsel dönüşüm sayesinde deprem kuşağında yaşayan vatandaşların sağlam konutlarda oturmalarını sağladıklarını anlattı. Belediye Başkanı projenin seyri hakkında “Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde riskli alanda kalan bölgede çalışmalara başladık. Buradaki konutlarda oturan vatandaşlarımızla anlaşarak, rezerv alandaki konutlara taşınmasını sağladık. Şuanda boşalan binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu binaları çevre güvenliğini tehdit etmemesi adına hızlı bir şekilde yıkıyoruz. Şuana kadar 11 binayı yıktık. 42 bina da yıkıma hazır vaziyette bulunuyor. Geriye kalan binaları da önümüzdeki günlerde yıkacağız. Binaların yıkımının tamamlanmasının ardından bu bölgede de kentsel dönüşüm çalışmalarına devam edeceğiz.” dedi.



