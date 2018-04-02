Soğuk algınlığı ilaçlarında renkli reçete dönemi

Avrupa Birliği 2017 uyuşturucu izleme raporlarında, zehir tacirlerinin uyuşturucu imalatında bulamadığı ham maddeyi, içeriğinde psödoefedrin ve efedrin olan tıbbi ürünlerden elde ettiği ortaya çıktı.

İZLEMEYE TABİ İLAÇ KATEGORİSİNDE OLACAKLAR

İçeriğinde 30 ile 60 oranında psödoefedrin bulunduran çoğunluğunu soğuk algınlığı ilaçlarından oluşan ilaçlar, Sağlık Bakanlığı tarafından ‘izlemeye tabi ilaç kategorisi’ne alınıyor.

1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN RENKLİ REÇETEYE İŞLENECEK

Vatan'dan Mehmet Ali Demir'in haberine göre; 1 Haziranda başlayacak uygulama ile doktorlar yazdıkları bu içerikteki ilaçları renkli reçete sistemine de işleyerek takibini yapacak.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, suiistimal edilen ilaçların reçete edilmesi konusunda bu uygulamayı sürdürecek. Böylelikle, hasta profili ile ne sıklıkta bu tür ilaçların kullanıldığı kontrol altına alınmış olacak.

SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI

En sık karşılaşılan rahatsızlıklar grubunda yer alan soğuk algınlığı ve solunum sistemi hastalıklarla ilgili çocuklardan yetişkinlere kadar psödoefedrin ilaç türü kullanılabiliyor.

Psödoefedrin ilaçlarda etken madde olarak amfetamin türü bir yapı bulunmaktadır. Amfetamin ise ecstasy ve uyuşturucu maddelerinde de kullanılan uyuşturucu madde adı altında yasadışı bir şekilde üretilebilen oldukça hassas bir ilaç.