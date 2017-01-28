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Soğuk havada dışarıda kalan eşekler dondu

Şanlıurfa Siverek'te soğuk havada dışarıda kalan eşekler kar ve soğuk hava nedeniyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dondu.

28.01.2017 - 16:52
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Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde dün başlayan kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle dışarıda kalan eşekler dondu.

VATANDAŞLAR KURTARDI

Siverek-Diyarbakır yolunun 20’nci kilometresinde bulunan Güvercin kırsal Mahallesi’nde çekilen görüntülerde kar yağışı nedeniyle eşeklerin evlerin saçaklarının altına sığınmaya çalıştığı ve üstlerinin karla kaplı olduğu gözlendi. Soğuk havada yaşam mücadelesi veren eşeklerin vücutlarının tümünün buz tuttuğu ve vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarıldıkları öğrenildi.

Soğuk havada dışarıda kalan eşekler dondu

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA DA OLMUŞTU

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karlık kırsal Mahallesi’nde 2013 yılında, Çıkrık kırsal Mahallesi’nde ise 2015 yılında soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle eşekler yine buz tutmuş, vatandaşlar tarafından ahırlara alınarak kurtarılmıştı.

Soğuk havada dışarıda kalan eşekler dondu

Soğuk havada dışarıda kalan eşekler dondu

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