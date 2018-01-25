Soğuk havadan etkilenen caretta sahile vurdu

Soğuk şokuna girdiği belirlenen deniz kamlumbağası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (DEKUM) tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde bulunan caretta carettayı, vatandaşlar yetkililere bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akıntı ve soğuk havadan dolayı soğuk şokuna girdiği belirlenen caretta ceratta, ÇOMÜ DKMP yetkilileri tarafından kapalı kasa bir araca konuldu.

Caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından ÇOMÜ DEKUM’a teslim edildi. DEKUM’da tedavi altına alınan caretta caretta’nın baş ve vücudunda herhangi bir yara izine rastlamadı.