taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.881
USD
3,7421
EURO
4,6518
ALTIN
163,55
PETR
70,7900

Soğuk havadan etkilenen caretta sahile vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde sahile 27 kilogram ağırlığında ve 60 santimetre boyunda, bitkin halde bir caretta caretta vurdu.

DHA | 25.01.2018 - 14:24..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Soğuk şokuna girdiği belirlenen deniz kamlumbağası, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde (DEKUM) tedaviye alındı.

Sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde bulunan caretta carettayı, vatandaşlar yetkililere bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Akıntı ve soğuk havadan dolayı soğuk şokuna girdiği belirlenen caretta ceratta, ÇOMÜ DKMP yetkilileri tarafından kapalı kasa bir araca konuldu.

Soğuk havadan etkilenen caretta sahile vurdu

Caretta caretta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri tarafından ÇOMÜ DEKUM’a teslim edildi. DEKUM’da tedavi altına alınan caretta caretta’nın baş ve vücudunda herhangi bir yara izine rastlamadı.

Soğuk havadan etkilenen caretta sahile vurdu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

183
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

72
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

234
CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

CHP 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçti

202
Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

Aleksis Çipras'ın Türkiye tanımı: Agresif komşu

200
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

90
ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

ABD, Münbiç'teki güçlerinin güvenliğinden endişeli

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM