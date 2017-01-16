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Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı

Son 35 yıl yılın en sert kışını yaşayan Avrupa’da, 65 hayatını kaybetti. Yoksullar, mülteciler ve evsizler en riskli kesimi oluşturuyor.

16.01.2017 - 10:57
  1. Haberler
  2. Dünya

mülteci

Birçok Avrupa ülkesinde hayatı felç eden kış koşulları kıta genelinde şimdiye kadar 65 kişinin ölümüne neden oldu.

Daha çok yoksul, evsiz ve mültecilerin hayatını kaybettiği kış koşullarında özellikle savaştan kaçan mülteci ve göçmenler zor günler yaşıyor.

UNHCR ÇAĞRIDA BULUNDU

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dondurucu soğuklarda dışarıda hayatta kalmaya çalışan mültecilerin koşullarının iyileştirmeleri için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.

YUNANİSTAN'DA ISITMA SİSTEMİ YOK

UNHCR sözcüsü Cecile Pouilly ise şimdiye kadar 5 göçmenin soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtirken, Yunanistan'daki bin göçmen ve mültecinin ısıtma sistemleri olmayan çadırlar ve yurtlarda kaldığını söyledi.

Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı

UNICEF sözcülerinden Sarah Crowe da "Bu hayat kurtarma meselesidir. Bürokratik düzenlemeler değil. Yunanistan'daki durum çok vahim" açıklaması yaptı.

Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da, çeşitli nedenlerden dolayı kamplara yerleşmeyen bin kadar göçmen atıl fabrikalarda, -20 derece soğukta kışı geçirmeye çalışıyor.

Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı

Soğuk havalar Avrupa’da 65 can aldı

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