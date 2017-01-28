Soğuk havalara karşı tahin helvası tüketin

Kış aylarıyla birlikte vücut direncini yükselten ve salgın hastalıklara karşı koruyucu özelliğe sahip tahin helvasına karşı ilgi artıyor. Yüksek protein ve lif kaynağı sayesinde besleyici bir gıda olan susamdan üretilen tahinli helva, soğuk algınlığına karşı yüksek oranda E, C ve B vitaminleri içerir. Özellikle kış aylarında satışlarının ciddi oranda artığını anlatan Seyidoğlu Helva Reçel Genel Müdürü Mehmet Göksu, “Seyidoğlu Helvaları olarak sektörün öncüsüyüz. Doğal sağlıklı gıdalar üreten bir firma olarak tüketicinin ilk tercihleri arasındayız. Soğuk havalarla birlikte helva tüketiminde ciddi bir artış var. Fıstıklı, tahinli ve kakaolu helvalarımız tüketici nezdinde büyük beğeni topluyor. Ürünlerimizin hiç birinde fruktoz ve glikoz şurubu kullanmıyoruz. Tamamen doğal hammadde ve şeker pancarı kullanarak üretim yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel bir lezzet olan helvanın yeni nesile sevdirilmesi adına yoğun bir tanıtım kampanyası başlattıklarını anlatan Mehmet Göksu, “Faydalı tatlı sloganıyla kamuoyuna helvanın ne kadar sağlıklı ve besleyici bir gıda olduğunu anlatıyoruz. Çocuklar için küçük ebatlarda helvacıklar ürettik. Anne babalar çocuklarına güvenle Seyidoğlu Helva ürünlerini yedirebilir. Dünyanın 25 ülkesine helvalarımız ihraç ediliyor. Doğal şekerden ve dünya standartlarında kaliteli hammadde ile üretilen ürünlerimiz çocukların dengeli beslenmesini ve vücut direncini yükseltmekte katkı sağlayabilir. Helva denince akla genellikle soğuk kış ayları gelmektedir. Bir kalıp helvanın içinde hastalıklara karşı koruyucu Fosfor, kalsiyum, demir ve bol miktarda omega ve B1 vitamini bulunur” diye konuştu.

TAHİN VE HELVANIN ÇOCUKLARA FAYDASI

En kaliteli ve doğal susamlar kullanılarak üretilen Seyidoğlu Tahinli helvaları her damağa hitap eden çeşitleriyle tüketiciden büyük beğeni toplamaktadır. Daha çok kış aylarından tüketilmekte olan tahin ve tahinli helva çeşitleri, soğuk algınlığı, grip gibi kış hastalıklarını önlemede yardımcıdır. Vücuda enerji vermekte olan tahinli helva, kış aylarında hastalıklara karşı bir siper görevi görmektedir. Sindirim sisteminin daha aktif çalışmasını destekleyen tahin helvası, zengin kalsiyum içeriği ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Gelişme çağında ki çocukların kemik gelişiminin sağlıklı olması için kalsiyum ihtiva eden besin maddelerinin tüketilmesine büyük özen gösterilmesi gerekmektedir. Tahinde çocukların kemiklerinin korunması ve sağlıklı olarak gelişmesini sağlaması nedeni ile uzman hekimler tarafından düzenli olarak çocuklara yedirilmesi önerilmektedir. Yine tahin enerji deposu olmasından ötürü okul çağında ki çocukların vücut direncini ve enerjisini arttırır. Helva içeriğinde ki yağlar sayesinde böbreklerin çalışmalarının düzene girmesine yardımcı olur. Tüketilen besinlerin daha kolay hazmedilmesini ve vücut tarafından en verimli şekilde yararlanılmasını destekler.