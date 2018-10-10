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Soğuklar yel girmesine neden oluyor

Halk arasında kulunç olarak da bilinen ve kaslardaki doku sertleşmesi sonucu meydana gelen yel girmesi uzmanların tavsiye ettiği birkaç öneri ile tedavi edilebiliyor.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 12:20..
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Soğuklar yel girmesine neden oluyor

Kas ve kasların çevresindeki zarlarla alakalı bir sorun olarak bilinen yel girmesi genel olarak kol, bacak ve gövde gibi uzuvlarda nedeni tam olarak bilinmeyen ağrı şekli olarak tanımlanıyor. Uzmanlar genellikle yel girmesinin boyun ve sırt bölgesinde görüldüğünü ve bu hastalığın soğuk hava ile birlikte insan vücudunda etkili olduğunu söylüyor. İnsan bedenine ağrı dışında zarar vermeyen yel girmesi ayrıca gerginlikle de ortaya çıkabiliyor.

Soğuklar yel girmesine neden oluyor

AYAĞA YEL GİRMESİ

Ayağa yel girmesi sorunu ise hareketsizlik ve kasların zayıflamasından kaynaklanabilir. Çünkü hareketsiz kalan kaslar zayıflar ve ani bir yüklenme de zarar görür. Düzenli egzersiz yapmadan aniden yüklü bir egzersiz yapılırsa, kaslara aşırı yük biner. Psikolojik temelli de olabileceği belirtilen bu sorunlara soğuk algınlığı da sebep olabilir.

Soğuklar yel girmesine neden oluyor

GÖĞSE YEL GİRMESİ

Göğüs kısmına yel girmesi de soğuk havalarda göğüs kısmında yoğun bir ağrı duyulması durumudur. Göğüs ağrılarını basit olarak değerlendirmeyin, sürekli devam ediyor ise doktora görünmelisiniz. Gribal enfeksiyonlara bağlı olarak da göğüs bölgesi ağrıları yaşanabilir. Yel girmesi kaynaklı bir göğüs ağrınız var ise hastada iç üşümesi ve titreme sorunları da olabilir. Genellikle göğüs kısmına iğne batar gibi olur. Yel girmesine bağlı bir göğüs ağrısı yaşanıyorsa sıcak tutulması gerekir.

Soğuklar yel girmesine neden oluyor

UZMAN TAVSİYELİ BİTKİSEL ÇÖZÜM

Yel girmesi için karabaş otu öneriliyor. 1 bardak kaynamış suyun içine bir tutam karabaş otu atılır ve bir süre kaynatılır. Gün içinde 4 bardağa kadar içebilirsiniz. Kimyon da oldukça faydalı. Yine kaynamış suyun içine bir miktar kimyon atıp 10 dakika kadar bekleyin. Bu karışımı da günde 3 kez içebilirsiniz. Kimyon gün içinde toz şeklinde de tüketilebilir. Keten tohumu da ağrı kesici ce rahatlatıcı özelliğe sahiptir. Bölgeye sürülerek sarılması gerekir. Kırlangıç otu ise yine kaynatılmış su içerisine atılarak 10 dakika kadar demlenir. Yemeklerden önce tüketilmesi gerekir.

Soğuklar yel girmesine neden oluyor

NEFES ALAMAMA DURUMUNDA NE YAPILIR?

Yel girmesi göğüs bölgesinde yaşanıyor ise kuru öksürük ve nefes darlığı sorunlarına neden olur. Bu belirtiler aslında tüm solunum yolu hastalıklarında yaşanır. Hastalığın ilk belirtisi olarak göğüs duvarlarında ağrı yaşanır. Bu ağrı sırt bölgesine, göğse ve göğsün yan taraflarına yayılma gösterebilir. Hastanın öksürmesinin bir diğer nedeni akciğer iltihaplanması olabilir. Çünkü yel girmesi dediğimiz durumda solunum yolları zarar görmüş ise zatürreye kadar ilerleyen bir hastalık oluşabilir.

Soğuklar yel girmesine neden oluyor

TEDAVİ ŞEKLİ

Yel girmesi şikayeti ile ağrı duyan hastaların öncelikli olarak bir doktora görünmeleri gerekiyor. Kendi isteklerine göre ilaç asla kullanmamaları, yapılan tetkiklerden sonra tedaviye başlamaları tavsiye ediliyor. Özellikle göğüs bölgesindeki ağrıların kalp krizi riski taşıma ihtimali de bulunuyor. Yel girmesine karşılık kas ve eklemlerde olan ağrılar için kas gevşetici ilaçlar da tavsiye edilen öneriler arasında yer alıyor. Doktor tavsiyeli vitaminler de kullanılabilir.

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