taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.719
USD
3,7797
EURO
4,5585
ALTIN
160,56
PETR
69,9300

Soğuktan cami avlusuna sığındı, hayatını kaybetti

Bursa'da kimsesiz ve evsiz olarak yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Turgut, soğuk havada sığındığı cami avlusundaki malzeme deposunda hayatını kaybetmiş halde bulundu.

DHA | 11.01.2018 - 19:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

soğuk

 

Bursa Osmangazi'de kimsesiz ve evsiz olduğu belirtilen Ahmet Turgut, havalar soğuyunca bir hafta önce Zafer Camii'nin avlusundaki malzeme deposuna yerleşti.

HAYATINI KAYBETTİ

İki gündür kendisinden haber alamayan cami cemaati, depoyu kontrol ettiklerinde Ahmet Turgut'u hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde KOAH hastası olduğu belirlenen Ahmet Turgut'un öldüğü saptandı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet Turgut'un cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soğuktan cami avlusuna sığındı, hayatını kaybetti



Soğuktan cami avlusuna sığındı, hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Komşuların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da iki komşu aile arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Uçağını kaçıran yolcu havalimanında ölü bulundu
Atatürk Havalimanı’nda uçağını kaçıran İran uyruklu Gerayely Moghadem, koltukların üzerinde ölü bulundu.
Suriyeli boyacı çocuk okullu olacak
Spor salonuna sevgiyle bakan ve 'ömür boyu üyelik' verilen Suriyeli çocuk Muhammed Halit'e yeni bir imkan sağlandı.
Yaşlı kadın hafriyat kamyonunun altında kaldı
Kadıköy’de hafriyat kamyonu karşıdan karşıya geçen yaşlı bir kadına çarptı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybederken, hafriyat kamyonu şoförü gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

CHP'nin Meclis'e yapılan mescide itirazı var

523
Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

Çankırı Valisi eşiyle ilgili torpil iddiasını yalanladı

289
Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

Ahmet Türk 'HDP başkanlığına aday olmam' dedi

136
Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

Türkiye-BAE krizinin perde arkası: Sevakin Adası

43
20 kilometre hızla giderken takla attı

20 kilometre hızla giderken takla attı

126
İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

İstanbul- İzmir arası 3,5 saate iniyor

192
PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

PKK, CHP'nin operasyonlara engel olmasını istedi

159
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM