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Sokağa işeyen gence 10 bin euro ceza kesildi

İtalya’nın Cenova kentinde sokağa çiş yapan bir gence 10 bin Euro para cezası kesildi.

20.04.2017 - 10:02
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çiş

Kentin tarihi merkezindeki bir ara sokağa çiş yapan 19 yaşındaki Marco isimli bir genci polisler fark etti.

Kimlik bilgileri alınan gence, sokağa rastgele işeyerek “kamu düzenine aykırı” davrandığı, bu nedenle evine para cezası gönderileceği tebliğ edildi.

CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Arkadaşlarımla birlikteyken iki bardak bira içtim, çok sıkışmıştım. Saat geçti ve tuvaletini kullanabileceğim açık bir mekan da yoktu.” diyen gencin ev adresine bir süre sonra 10 bin Euro (yaklaşık 39 bin 200 TL) para cezası gönderildi.

Bu kadar yüklü bir ceza beklemeyen gencin ailesi, “Bu kadar ağır bir ceza beklemiyorduk. Ceza kağıdını tekrar tekrar okuduk.” diyerek tepki gösterdi.

İtalya’da 2016 yılında, bu ve buna benzer suçları işleyenler hakkında dava açılmasını öngören Kabahatler Kanunu’nda değişiklik yapılarak, suçlu olduğu tespit edilen kişilere yüklü miktarda idari para cezası kesilmeye başlandı.
Gencin babasının, 60 gün içinde ceza ödenmesi halinde uygulanan indirimden yararlandığı, 10 bin Euro’nun 3 bin 333 Euro’sunu ödediği belirtildi.

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