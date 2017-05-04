taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.688
USD
3,5478
EURO
3,8832
ALTIN
140,89
PETR
50,3100

Sokağa terk edilen bebek evlatlık verildi

Çorum’da, 10 günlükken sokağa terk edilen kız bebek, devlet koruması altında tedavi edildikten sonra bir aileye evlatlık verildi.

04.05.2017 - 13:21
  1. Haberler
  2. İç Haber

Çorum’da geçen Mart ayında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir bebek sokağa terk edildi.

AİLESİ BULANAMADI

Vatandaşlar tarafından bulunan ve polise teslim edilen bebek, hastanede tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, bebeği sokağa terk edeni tespit etmek için çalışma başlattı. Ancak henüz bir sonuç alınamadı.

EVLATLIK VERİLDİ

Hastanede tedavi altına alındıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen bebek, adı açıklanmayan bir aileye evlatlık olarak verildi.

Sokağa terk edilen bebek evlatlık verildi

Sokağa terk edilen bebek evlatlık verildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

Erdoğan-Putin görüşmesi dünya basınında

94
Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

Uğur Dündar: Uyuyan dev kıpırdandı

380
İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

İngiliz Kraliyeti'nde acil durum söylentisi

81
Adana'da kız isteme: 6 ölü

Adana'da kız isteme: 6 ölü

91
TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

TF-X'in ilk fotoğrafı yayınlandı

161
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

Ömer Faruk Kavurmacı hakkında tahliye kararı

386
Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

Erdoğan Rus askerlerinin fotoğraflarını Putin'e gösterdi

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM