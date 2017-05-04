Sokağa terk edilen bebek evlatlık verildi

Çorum’da geçen Mart ayında Kunduzhan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir bebek sokağa terk edildi.

AİLESİ BULANAMADI

Vatandaşlar tarafından bulunan ve polise teslim edilen bebek, hastanede tedavi altına alındı. Konuyla ilgili soruşturma başlatan ekipler, bebeği sokağa terk edeni tespit etmek için çalışma başlattı. Ancak henüz bir sonuç alınamadı.

EVLATLIK VERİLDİ

Hastanede tedavi altına alındıktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilen bebek, adı açıklanmayan bir aileye evlatlık olarak verildi.





