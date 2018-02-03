Sokak hayvanları için barınak inşa ediyorlar

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bünyesinde bir araya gelen gönüllü hayvanseverler, hastalanan veya kaza geçiren bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilite edilmeleri için belediye tarafından İspat Cami Mahallesi'nde tahsis edilen 400 metrekarelik alanda hayırseverlerin bağışlarıyla barınak inşa ediyor.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN BÜYÜK DUYARLILIK

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, 15 Haziran 2017 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, "Sokak hayvanları için yetmediğimizi görerek belediye başkanımızdan yer istedik ve bu alanı tahsis etti. İçinde de kendi çabalarımızla ve vatandaşların yardımıyla bazı şeyler oluşturduk. İyi gidiyor, ancak daha çok desteğe ve insana ihtiyacımız var" dedi.

Amaçlarının sokak hayvanlarına yardım etmek olduğunu ifade eden Cebeci, "Bu tür bir yere sokaktaki canların oldukça ihtiyacı var. Daha önce evlerimizde bakıyorduk, ancak bu sorun olmaya başladı. Amacımız burada sokak canlarını tedavi ettirip, karınlarını doyurmak, sağlıklarına kavuştuktan sonra ise kısırlaştırıp sahiplendirmek veya yeniden dışarıya salmak" diye konuştu.

"DESTEK BEKLİYORUZ"

Sevinç Cebeci, barınağa ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, "Destek olarak mama, battaniye, pike veya nevresim istiyoruz. Destek olmak isteyen gönüllülerin Cumartesi, Pazar günlerini bize ayırarak, burada bizlere yardım etmelerini istiyoruz. 1 saatlerini dahi ayırsalar temizlik yapar, canlarımızı besleriz. Özellikle araçları olanlara ihtiyacımız var. Mama bırakmak için sokaklara çıkıyoruz, ancak bir kaç arkadaştan öteye gidemiyoruz" şeklinde konuştu.

"20 CANI İYİLEŞTİRİP, SALDIK"

Yapımı devam eden barınakta şu an 11 köpeğin olduğunu belirten Cebeci, "Tabi sayı gün geçtikçe artıyor. 7 hayvanın tedavisi ise veteriner kliniğinde sürüyor. Evlerde de 9 yavru köpeğimiz var. Bunun dışında yine evlerde kedilerimize bakıyoruz. Sokak canlarımızın kışı rahat geçirmesini istiyoruz. İyileştikten sonra saldığımız ise 20 canımız var" dedi. Sevinç Cebeci, barınağı 1 ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.