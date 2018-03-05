Sokak hayvanları için dans edip kilo vererek mama aldılar

Ayvalık; zumba eğitmenleri İlkay Örnek ve Evrim Deniz Türkoğlu’nun ortak çalışması sonucunda “Para değil, mama getir” sloganıyla bir ‘Zumbathon’ adında ilginç bir etkinliğe ev sahibi oldu.

Ayvalık Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte; İzmir, İstanbul, Balıkesir gibi illerden gelen 30 zumba eğitmeni hem Ayvalık Belediyesine ait köpek barınaktaki hayvanlar için farkındalık oluştururken, hem de katılanlara 4 saat boyunca enerji dolu dakikalar yaşattı.

HAYVANLAR İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

“Para değil, mama getir” sloganıyla Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Zumbathon’a, Türkiye’nin önde gelen 30 zumba eğitmeni de katılarak destek verdi.

Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nden bir grup öğrencinin de etkinlik öncesinde Ayvalık Belediyesi’ne ait Köpek Bakım Çiftliği’ne giderek barınaktaki köpeklere battaniye ve mama desteğinde bulundukları organizasyona katılanlar; bütçelerine göre mamasını alıp, dansa uygun kıyafetleriyle saat 13.00’de Ayvalık İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde hazır bulundu.

Ayvalıklı zumba eğitmenlerinin yaklaşık bir aylık süreçte çevrelerinde sürdürdükleri kampanya tanıtımıyla toplanan mamalar da bir araya getirilerek Ayvalık Köpek Bakım Çiftliği başta olmak üzere ilçedeki başıboş sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere belediye yetkililerine teslim edildi.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili muhabirimize açıklamalarda buluna Ayvalıklı Zumba Eğitmeni İlkay Örnek, Hedeflerinin toplumsal anlamda hem spor yapabilmek hem de sokak hayvanları gerçeğine dikkat çekebilmek olduğunu söyledi.

"4 SAAT SÜRECEK MARATON"

Düzenledikleri ‘Zumbathon’ etkinliğine Türkiye genelinden 30 zumba eğitmeninin yanı sıra yüzlerce zumba severin katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden İlkay Örnek, “Zumbathon, sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz yardım amaçlı etkinliğimizin adıdır. Bu aslında 4 saat sürecek olan bir maratondur. Anlamlı bir amaç uğruna 4 saat süresince dans ediyor ve bir yandan da spor yapıyoruz. Bu kez zumbathonu barınaktaki sokak hayvanlarımız için gerçekleştirdik. Ayvalık gibi turistik ilçede sokak hayvanlarının durumu gerçekten büyük bir dert. Biz hem bu hayvanların karnını doyurabilmek hem de bu konuda toplumsal bir farkındalığı gözler önüne sermek istedik.” dedi.

3 YILDIR SÜRÜYOR

Söz konusu etkinliği Marmaris’ten zumba eğitmeni Funda Ertürkmen’in başlattığını ve bu etkinliğin 3 yıldan bu yana sürdüğünü kaydeden Örnek, “Bizde hemen hemen her yıl bu etkinliği yapıyoruz. İnşallah kamyon kamyon mamaları Ayvalık’taki barınaktaki hayvanlara yedireceğiz. Belki de bu sayede Ayvalık’a tatil amaçlı gelen insanlar, beraberinde getirdikleri kedi ve köpekleri tatil dönüşünde bırakıp, kaderine tek ederek gitmeyecekler ve böylelikle de sokak hayvanlarının sayısı da artmayacaktır.” diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyenlerden, Evrim Deniz Türkoğlu ise Ayvalık Belediyesi sayesinde böylesi renkli bir organizasyonu hayata geçirdiklerini anlatarak, “Zumba, Latin dansları karışımı bir fitness programıdır. Bu sayede zayıflıyoruz. Bugün ise ‘Para değil, Mama getir’ sloganıyla gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikle 4 saat süresince çeşitli illerden gelen zumba eğitmenleriyle dans edecek hemde gönlümüzden kopan kadar da sokak hayvanlarına mama satın alacağız.” diye konuştu.

"BİLİNÇLENDİRMEK ADINA ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK"

Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, “Ayvalık’ta sokak hayvanları için ve belediyemiz bünyesindeki Köpek Bakım Çiftliğimizde barınan hayvanlara destek verebilmek için bugün burada Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden Ayvalık’ımıza misafirlerimiz geldi. Tabi bu misafirlerimiz arasında Ayvalıklı vatandaşlarımız da var. Zumbathon etkinliği ile sokak hayvanlarımıza katkı sağlamaya çalışıyorlar. Bu duyarlılıkları nedeniyle kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin toplumsal farkındalık adına insanlarımızı bilinçlendirmek adına da çok önemli olduğuna inanıyorum.” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Ziya Eryavuz, Ayşe Sokol, Tila Koşan, Dilşah Eryavuz isimli vatandaşlar da hem spor yaparak hem de sokak hayvanlarının karınlarını doyuracak olmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Öte yandan 4 saat süren etkinlikte 50 kiloluk yaklaşık 200 çuval kuru mamanın toplanması ise yüzleri güldürdü.