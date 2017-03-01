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Sokak hayvanları için mama istasyonu

Erzurum Çat'ta sokak hayvanları için mama istasyonları kuruldu.

01.03.2017 - 16:49
  1. Haberler
  2. Yerel Yönetimler

erzurum

Erzurum Çat Belediye Başkanı Arif Kılıç'ın tasarladığı istasyonlar, ilçe merkezinde belli başlı noktalara yerleştirildi.

EKMEK VE MAMAYLA DOLDURULUYOR

Üzerinde hayvanların yaşam hakkının kanunla koruma altında bulunduğuna dikkatin çekildiği uyarıların bulunduğu mama istasyonları, belediye ekipleri tarafından günün her saatinde ekmek ve mamayla dolduruluyor.

Belediye Başkanı Kılıç, yörenin hayvancılık bölgesi olduğunu ve bu sebeple hemen her evde köpek bulunduğuna dikkati çekerek, bu köpeklerin periyodik bakımlarının zaten yapıldığını ve sahiplerinin gözetiminde olduklarını kaydetti.

Sokak hayvanları için mama istasyonu

"SOKAK HAYVANI YOK"

Hayvanların yaşam hakkına duydukları saygıyı göstermek adına ilçe merkezine çok sayıda mama istasyonu kurduklarını dile getiren Arif Kılıç, "Özel olarak tasarladığımız mama istasyonlarını günün her saatinde mama ve ekmekle dolduruyoruz. Sokak hayvanları da bu istasyonlardan istifade etmek suretiyle karınlarını doyurmuş oluyor. Dolayısıyla ilçemizin 'başıboş' ve 'sokak köpeği' kavramları yok." diye konuştu.

Mama istasyonlarının aynı zamanda ekmek israfının da önüne geçtiğini vurgulayan Kılıç, fırınlardan toplayarak değerlendirdikleri bayat ekmeklerin, bu hizmet sayesinde ziyan edilmekten kurtarıldığını söyledi.

Sokak hayvanları için mama istasyonu

Sokak hayvanları için mama istasyonu

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