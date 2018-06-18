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Sokak hayvanlarına şiddette yeni görüntü Kadıköy'den

Kadıköy'de bir kişi köpeğe şiddet uygularken güvenlik kamerasına yakalandı.

İHA | 18.06.2018 - 01:23..
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Kadıköy'ün Rüstempaşa Mahallesi Recaizade Sokak'ta bir apartmanın önüne gelen köpek merdivende yattı. Kimliği belirsiz kişi, yatan köpeği defalarca yumruklarken güvenlik kameralarına yakalandı.

Kadıköy'de köpeğe şiddet VİDEO

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, köpeğe şiddet uygulayan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Yılmaz yaptığı yazılı açıklamada, "SOHAYKO Derneği olarak yaptığımız araştırmalarda Şahsın sürekli Rasimpasa Mahallesi Recaizade Sokak ve Yeldeğirmeni civarında dövdüğü köpekle gezdiğini öğrendik. Şahsın kısa süre önce ceza evinden çıktığını ve ismimin Şahin olduğunu öğrendik. Bu bilgileri emniyetle paylaştık. Kısa zamanda şahsın yakalanmasını istiyoruz. Dayak yiyen dostumuzunsa derneğimizce koruma altına alınması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vicdanımız ruhumuz henüz Sapanca’da meydana gelen vahşeti, travmayı atlatamadan bu görüntülerle karşılaşmak bizi derinden sarstı. Tüm siyasilere sesleniyoruz yeni yasa tasarısı biran önce meclisten geçmeli en ağır cezalar uygulamalı" dedi.

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