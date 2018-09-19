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Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

İstanbul'da bir kadın sokak kedilerini topluyor ve iğne yapıyor. Vatandaşlar şikayetçi oldu kadın çılgına döndü.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 01:30..
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İstanbul'da sokak kedilerini toplayan kadın işkence yaptığı gerekçesiyle şikayet edildi. Kadın kendisine kediler hakkına soru soranları da azarlamaktan geri kalmadı.

Sokak kedilerini kaçıran kadın VİDEO

KISIRLAŞTIRIYOR

Mahalle sakinlerinin "bu kedileri neden topluyorsun?" sorusuna, "döner yapıyorum, Suriyelilere satıyorum" şeklinde cevap verdi.

Kimliği öğrenilemeyen kadının topladığı kedilere iğne yaptığı ve kedilerden kan aktığı söylendi.

Genç kadın mahalle sakinlerinin "Kedileri neden kısırlaştırıyorsunuz, yetkiniz var mı?" tepkilerine ise hakaretle karşılık verdi.

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