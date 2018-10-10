Sokak köpeği vücudundaki 126 saçmayla yaşıyor

Konyaaltı ilçesi Doyran Mahallesi'nde yaşayan Müjgan-Mehmet Orhan çifti, periyodik olarak her gün besledikleri sokak kedilerine mama bırakırlarken, bir köşede yığılmış yorgun yatan sokak köpeğinin vücudundaki saçma yaralarını gördü.

TÜFEKLE VURULDUĞU 3 AY SONRA ANLAŞILDI

Çiftin, kucaklayıp Konyaaltı rehabilitasyon merkezine götürdüğü köpek tedavi altına alındı. Vücudunda tam 126 saçma tespit edilen köpeğin yaklaşık 3 ay önce tüfekle vurulduğu anlaşıldı.

Bu halde sokaklarda dolaşan zavallı hayvanda, vücuduna saplanan saçmalar yüzünden kurşun zehirlenmesi, kas erimesi ve omurilik kayması saptandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine sevk edilen köpeğin boynuna platin takıldı, bir dizi ameliyattan geçirildi.

"Nazlı" adı verilen ve 8 yaşında olduğu tahmin edilen köpekte ayrıca yine bu saçma yaralarına zamanında müdahale edilmemesinden kaynaklandığı değerlendirilen tümör tespit edildi. Bunun üzerine hayvansever Mehmet Orhan'ın, Antalya'dan Burdur'a 15 kez götürdüğü köpeğe, üç hafta kemoterapi uygulandı. Tümörü tedavi edilen köpeğin idrar kesesinde kistler olduğu, dalağının da çok büyüdüğü görüldü.

Saçmadan dolayı sağ gözünü kaybeden köpeğin dalağı ve kistleri ameliyatla alındı, uygulanan testte bir daha yürümesinin neredeyse imkansız olduğu ortaya çıktı. Ancak köpeğin bakımını bebeği gibi üstlenen Müjgan Orhan, her gün saatlerce uyguladığı masaj sayesinde bacaklarının artık tepki vermeye başladığını ifade etti.

NAZLI'NIN HİKAYESİ FİLM OLUYOR

Orhan çiftinin elleriyle beslediği, suyunu içirdiği, yaşaması ve tekrar yürümesi için denizde yüzdürdüğü "Nazlı"'nın hikayesi, yönetmen Faik Ahmet Akıncı'nın, çekimlerine devam ettiği "Sokağın Çocukları" filminde anlatılacak.

Antalya Sokak Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneğinin (ASKODER) başkanlığını yapan Mehmet Orhan, AA muhabirine, kedileri beslemek için gittikleri köyde yaralı buldukları "Nazlı"nın iyileşmesi için seferber olduklarını anlattı.

Orhan, öz evlatları gibi olduğunu vurguladığı "Nazlı"nın yaşaması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

"EVİN PRENSESİ"

"Testte köpeğin yürüyeme şansının olmadığı söylendi. Eşim her gün saatlerce masaj uyguluyor. 1,5 ay sonra ayağına his geldi. Sevginin başaramayacağı hiçbir şey yok." diyen Orhan, Nazlı'nın bütün hayvanseverleri birleştiren bir sembol olduğunu dile getirdi.

Orhan, 6 ay önce bulduklarında 22 kilogram olan "Nazlı"nın, 8 kilo alarak 30 kiloya ulaştığını, "Sokağın Çocukları" filminde rol alarak sokak hayvanlarının sesi olacağını anlattı.

Köpeğin sadece kafa kısmında 50 saçma olduğuna dikkati çeken Orhan, saçmaların alınmasının köpeğe daha çok zarar vereceğinin bildirildiğini de belirtti.

Müjgan Orhan ise köpeğe evlerinin salonunda ve yatak odasında baktıklarını belirterek, her gün 4-5 saat arayla masaj yaptığını söyledi.

Orhan, "Yürümesi için fizik tedaviye başlayacağız. İdrar torbasına baskı uygulayarak, tuvaletini yaptırıyorum. Yaş, kuru ve özel mamasını veriyorum. Küçük bir bebek gibi bakıyorum, evin prensesi odu. Üzerinde 126 saçma olduğundan daha dikkatli davranıyoruz." dedi.