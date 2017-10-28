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Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

Ataşehir'de sokak köpeğinin karşıya geçmek için yeşil ışığın yanmasını beklerken bir yayanın kırmızı ışıkta geçmesi dikkat çekti.

28.10.2017 - 10:36
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İstanbul, Ataşehir'de Kayışdağı Caddesi Yeditepe Üniversitesi kavşağındaki  trafik ışıklarında, yolun karşısına geçmek için yayalara yeşil ışık yanmasını bekleyen bir sokak köpeği bir süre bekledikten sonra yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçti. Köpek daha sonra üniversitenin ana giriş kapısından içeri girerek gözden kayboldu.

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

SOKAK KÖPEĞİ BEKLEDİ AMA O BEKLEMEDİ

Öte yandan aynı kavşakta ise genç bir kadının yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen araçlara aldırmadan yolun karşısına geçmesi dikkat çekti.

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

Sokak köpeği yeşil ışığı beklerken yaya kırmızıda geçti

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