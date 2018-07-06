Kent merkezinde bir sokak köpeğinin acı çektiğini ve gebe olduğunu fark eden vatandaşlar, köpeği Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

12 YAVRU KURTARILDI

Veteriner tarafından muayene edilen köpek, ameliyata alındı. Köpeğin 12 yavrusu sezaryen yöntemiyle alındı.

Veteriner hekim Zekeriya Öcal, gazetecilere yaptığı açıklamada, muayene edilen köpeğe doğumunun başlamasına rağmen normal doğum yapmasını engelleyen rahim sarkması teşhisi konulduğunu söyledi.

Sezaryenin başarılı geçtiğini, anne köpeği sağlığına kavuşturduklarını belirten Öcal, anne karnında oksijensiz kalan yavruların durumunun ise ciddiyetini koruduğunu anlattı.

Sokak köpeğinin yavruları sezaryenle alındı VİDEO

BİR VATANDAŞ SAHİPLENDİ

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz da bakımevine gelen bir vatandaşın doğum yapan köpeği sahiplendiğini dile getirerek, ağır bir operasyon geçiren köpeği sıcak yuvaya kavuşturmaktan da mutluluk duyduklarını kaydetti.