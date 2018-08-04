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Sokak köpekleri lüks aracı parçaladı

Sakarya Serdivan'da 3 sokak köpeği otomobilin altına kaçan kediyi yakalamak isterken spor otomobilin kaportasına zarar verdi.

AA | 04.08.2018 - 15:34..
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Serdivan İstiklal Mahallesi'nde ikamet eden Serbay Baş, evinin önünde park halindeki yaklaşık 150 bin lira değerindeki spor aracına bineceği sırada tampon kısmında hasar olduğunu fark etti.

KÖPEKLERİN ZARAR VERDİĞİ ANLAŞILDI

Aracına silahlı saldırı gerçekleştirildiğini düşünen Baş, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Baş, otomobiline köpeklerin zarar verdiğini tespit etti.

Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracın altına giren kediyi kovalayan sokak köpeklerinin, kediye ulaşamaması neticesinde otomobile hasar verdiklerini söyledi.

Sokak köpekleri lüks aracı parçaladı

"SALDIRGAN OLANLARI TOPLANSIN"

Aracında yaklaşık 4 bin lira hasar olduğunu anlatan Baş, "Aracın başka yerlerine de zarar vermeye çalışmışlar ancak verememişler. Hayvan aklıyla kediye ulaşmak için aracı parçalamaya çalışmışlar. Bu olayın hayvan sevmemekle bir alakası yok, ben de bir hayvanseverim. Sokak hayvanlarının daha iyi düzenlenmesi, saldırgan olanların toplatılması lazım." ifadelerini kullandı.

Sokak köpekleri lüks aracı parçaladı

Baş, aracının tamir edilmesi ve tamponunu değiştirmek üzere servise götürüldüğünü sözlerine ekledi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park halindeki aracın başına gelen üç sokak köpeğinin, kediye ulaşmak için araca zarar vermesi ve ön kısımdaki bazı parçalarını koparması yer alıyor.

Sokak köpekleri lüks araca zarar verdi VİDEO

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