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Sokak köpeklerinin kaplıca keyfi

İstanbul Esenyurt’ta bakımevindeki sokak köpeklerine kaplıca keyfi yaptırıldı. Tankerlerle barınağa taşınan kaplıca suyunda yıkanan köpeklerin keyfi ise görülmeye değerdi.

İHA | 04.03.2018 - 10:38..
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde hazırlanan havuza Kıraç semtindeki kaplıcadan tankerle sıcak su taşınarak, merkezde barındırılan köpeklere kaplıca keyfi yaptırıldı. Veteriner ve bakım görevlilerinin teker teker havuza soktukları köpekler, şampuanla yıkandı, kurulanıp tüyleri tarandı, bakımları yapıldı.

Sokak köpeklerinin kaplıca keyfi

Bakımevinde hazırlanan havuzun bulunduğu odanın duvarlarına da hayvanların üşümemesi için elektrikli ısıtıcılar konuldu. Yıkama işleminden sonra da bir süre dinlenmeleri için hazırlanan ahşap kasanın içine de yatak konuldu. Kaplıcanın sıcak suyunda banyo keyfi yapan sokak hayvanlarının keyfi görülmeye değerdi.

’HAYVAN SAHİPLENİN’ ÇAĞRISI

Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürü Hasan Güneş, "Sokaktan topladığımız hayvanların genel günlük bakımları yapılıyor, özellikle termal havuzlarımızdan getirdiğimiz sularla dezenfekte ediliyor, genel kısırlaştırılmaları yapılıyor. Ancak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre bunları tekrar doğal ortamlarına bırakmak zorundayız. Buradan vatandaşlarımıza çağrımız, petshoplardan alınan hayvanlar yerine buraya gelip bir hayvan sahiplenmeleri. Burada çok sağlıklı hayvanlara ve canlılara sahibiz." dedi.

Sokak köpeklerinin kaplıca keyfi

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