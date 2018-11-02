Aralarında daha önceden otomobil satışı nedeniyle alacak verecek meselesi bulunan 32 yaşındaki Zeki K. ile 19 yaşındaki Furkan A. arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında sinirlenen Zeki K. alacağı olduğunu iddia ettiği Furkan A.’ya elindeki palayla defalarca vurdu. Çevredekilerin müdahalesine rağmen vurmaya devam eden Zeki K.’nın elindeki palayı vatandaşlar güçlükle alabildi.

KESKİN OLMAYAN TARAFINI KULLANDI

Furkan A.’nın bacaklarına vurduğu palanın keskin olmayan tarafını kullanması olası bir faciayı önledi. Olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Zeki K.’yı gözaltına aldı.

Sokak ortasında alacak verecek kavgası VİDEO



SERBEST KALDI

Furkan A. hastaneden darp raporu alırken, ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Zeki K.’nın ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.