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Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'da, ellerinde bıçak ve sopalarla 3 kişinin kavga ettiği dehşet verici anlar güvenlik kamerasına yakalandı.

30.10.2017 - 16:25
  1. Haberler
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde dün akşam saatlerinde, sokakta arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokaktaki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.'ye saldırdı. Hasan P. ise belinden ekmek bıçağını çıkararak, Kölemen ve Türk'ü bıçaklayıp, kaçtı.

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU

İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kölemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Türk ise kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek, polise teslim oldu.

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı - VİDEO

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayetle sonuçlanan sokak ortasındaki bıçaklı sopalı kavga, güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kamera kayıtlarına göre, 2 kişinin ellerindeki sopalarla vurduğu Hasan P., kendisini döven kişilere elindeki bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi alan Fatih Kölemen ise olay yerinde yere yığıldı.

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Sokak ortasında dehşet saçtılar: 1 ölü, 1 yaralı

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