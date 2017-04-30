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Sokak ortasında durup 3 saat 'havladı'

Sanatçı Olivier de Sagazan, Cumhurbaşkanı seçiminde Marine Le Pen'e oy verilmemesini istemek için 3 saat havlayarak tepki gösterdi.

30.04.2017 - 11:55
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Ressam, heykeltraş ve performans sanatçısı olan Olivier de Sagazan önemli şirketlerin merkezleri ile büyük bir alışveriş merkezinin bulunduğu La Defense semtinde ilginç bir performans gerçekleştirdi.

Sokak ortasında durup 3 saat 'havladı'

Sokak ortasında durup 3 saat havlayan sanatçı VİDEO

DADAİST AKIMINA GÖNDERME YAPTI

3 saat boyunca meydanda köpek gibi havlayan Sagazan, havlamanın sanatta Dadaist akıma gönderme yapan bir görüntü olduğunu ve normalde kötü bir şey hissedildiğinde köpeklerin havladığını hatırlattı. Rahatsız olup, köpek gibi havlamasına neden olan durum ise, Cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istemek.

Sokak ortasında durup 3 saat 'havladı'

Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Sagazan, "Bu, Ulusal Cephe'yi engellemek için Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı. Macron'a karşı bir sempati hissettiğimden değil, fakat o Marine Le Pen'den daha az kötü, bu tartışılmaz." dedi.

Havlarken kendisini izleyen insanların kendisine katılmasını isteyen Sagazan, bu talebine ise çok destek bulamadı.

Sokak ortasında durup 3 saat 'havladı'

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