Sokak ortasında durup 3 saat 'havladı'

Ressam, heykeltraş ve performans sanatçısı olan Olivier de Sagazan önemli şirketlerin merkezleri ile büyük bir alışveriş merkezinin bulunduğu La Defense semtinde ilginç bir performans gerçekleştirdi.

Sokak ortasında durup 3 saat havlayan sanatçı VİDEO

DADAİST AKIMINA GÖNDERME YAPTI

3 saat boyunca meydanda köpek gibi havlayan Sagazan, havlamanın sanatta Dadaist akıma gönderme yapan bir görüntü olduğunu ve normalde kötü bir şey hissedildiğinde köpeklerin havladığını hatırlattı. Rahatsız olup, köpek gibi havlamasına neden olan durum ise, Cumhurbaşkanı seçiminde aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istemek.

Le Parisien gazetesine açıklamada bulunan Sagazan, "Bu, Ulusal Cephe'yi engellemek için Emmanuel Macron'a oy verme çağrısı. Macron'a karşı bir sempati hissettiğimden değil, fakat o Marine Le Pen'den daha az kötü, bu tartışılmaz." dedi.

Havlarken kendisini izleyen insanların kendisine katılmasını isteyen Sagazan, bu talebine ise çok destek bulamadı.