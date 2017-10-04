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Sokak ortasında genç kızı taciz eden Suriyeli tutuklandı

Erzurum'da sokak ortasında 19 yaşındaki E.T. adlı kıza, cinsel organını göstererek tacizde bulunan 23 yaşındaki Suriyeli tutuklandı.

04.10.2017 - 09:24
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Önceki gün yeğenini okula bırakıp eve dönen E.T., dönüş yolunda Suriyeli Muhammet Borha ile karşılaştı.

Sokak ortasında pantolonunun fermuarını açan Borharak, genç kıza cinsel organını gösterdi. Bağırarak çevredekilerden yardım isteyen E.T., ardından da polisi aradı.

Sokak ortasında genç kızı taciz eden Suriyeli tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürülüğü Ahlak Büro ekipleri, E. T. ile görüştü. Genç kızdan şüphelinin eşkalini alan polis, merkez Yakutiye İlçesi'ndeki Şükrüpaşa Mahallesi'ni şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul eden ve çok utandığını söyleyen Borha, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanrak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında genç kızı taciz eden Suriyeli tutuklandı

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