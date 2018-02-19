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Kağıthane'de sokak ortasında güpegündüz silahlı çatışma

İstanbul Kağıthane’de, sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralanırken gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı.

İHA | 19.02.2018 - 09:48..
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Kağıthane’de Pazartesi günü saat 16.40 sıralarında, aralarında husumet bulunan 4 şahıs, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Şahısların silahlarını çekmesi sonucu çatışma çıktı.

Sokak ortasında güpegündüz silahlı çatışma çıkardılar

BİRBİRLERİNE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Sokak üzerinde yürüyen vatandaşların arasında çatışan şahıslar birbirlerine saniyelerce kurşun yağdırdı. Olay sonucunda ayağından yaralanan Samet Gezer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yine bacağından yaralanan Aşkın Temeltaş ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı şahıslarla çatışan diğer 2 zanlı ise kayıplara karıştı. Yaşanan çatışma ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane'de sokak ortasında güpegündüz silahlı çatışma

ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

Çatışmanın ardından Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokak üzerinde araştırma yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, şahıslarla çatışarak kaçan zanlıların eşkalini kısa sürede belirledi.

Olay yerinden kaçan 2 zanlı olayda kullandıkları silahlarla birlikte cadde üzerinde gözaltına alındı. Sorgulanmalarının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.

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