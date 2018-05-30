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Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı

Kağıthane'de eşini sokak ortasında döven kişiye çevredekiler müdahale ederek feci şekilde dövdü.

DHA | 30.05.2018 - 16:32..
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Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı

Kağıthane'nin Merkez Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  boşanma aşamasında olan Mehmet T. ile eşi Nevin T. İstanbul Adalet Sarayı'ndaki duruşmadan dönerken cadde ortasında tartışmaya başladı.

Mehmet T. yere düşürdüğü eşine bir süre sonra elindeki rulo halindeki kağıtlarla vurmaya başladı. Kadına şiddet devam ederken çevredekiler harekete geçti.

Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı

OLAYI GÖREN BİR VATANDAŞ KOŞARAK KAFA ATTI

Olayı gören bir kişi koşarak eşini döven Mehmet T.'ye kafa attı. Mehmet T. aldığı darbe ile yere yığıldı. Kısa sürede olay yerinde çok sayıda kişi toplandı. Gelenler de bir yandan polisi ararken bir yandan da Mehmet T.'yi tutarak kaçmasını engelledi.

Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı  VİDEO

Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı

Mehmet T. bir süre sonra tekrar ayağa kaldırıldı. Bir az önce kafa atan kişi tekrar kafa darbesiyle Mehmet T.'yi yere yıktı. Aldığı darbeler sonucu yaralanan Mehmet T. kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına  alındı.

Aldığı darbeler sonucunda dudağı patlayan Nevin T. ve eşi Mehmet T. ifadesi alınmak üzere Saadabat Polis Merkezi'ne götürüldü.

KADIN "İMDAT" DİYE BAĞIRIYORDU

Olayın görgü tanığı Mehmet Kaya, "Bir kişi burada kadını  dövüyordu. Yoldan geçen bir kişide koşarak eşini döven kişiye kafa attı. Vatandaşlar daha sonra eşini döven kişinin üzerine çullandı. Daha sonra polis ekipleri geldi, götürdü.  Şiddete kesinlikle karşıyız . Bir kadına sokak ortasında şiddet uygulanması çok ayıp. Kadın, 'polis imdat' diye bağırıyordu. Vatandaşlarda müdahale etti." dedi.

Sokak ortasında karısını döven kişiye, uçan kafa attı

KADININ ÇIĞLIK SESLERİYLE DIŞARI KOŞTUK

Ayşe Atasoy ise, "Biz çığlık sesleriyle dışarı çıktık. Dışarıda kadın yere yatmış şekilde bağırıyordu. Kendini korumaya çalışıyordu.  Hemen vatandaşlarımız da müdahale etti. Ramazan gününde böyle bir şiddetin olması kabul edilemez. Kadına şiddete hayır diyoruz." dedi.

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