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Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı

İstanbul Mecidiyeköy’de boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını sokak ortasında keserek öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 08.02.2018 - 20:26..
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Şişli Mecidiyeköy Aytekin Kotil Caddesi’nde dün sabah meydana gelen olayda, manavdan dönen Leyla K.l boşanmak üzere olduğu eşi Ali K.’nın saldırısına uğramıştı.

Ali K., sokak ortasında eşinin boğazını keserek öldürdükten sonra polise teslim olmuştu. Sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine sevk edilen zanlı, savcılıkça sorgulandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sorgusunda pişman olduğunu kaydeden Ali K.’nın, “Evde zaman zaman tartışmalar yaşıyorduk. Eşim boşanma davası açmıştı. Bir haftadır ayrı yaşıyorduk” dediği öğrenildi.

Savcılık sorgusunun ardından Ali K., planlayarak kasten öldürme suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı

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