Sokak ortasında karısının boğazını kesen cani tutuklandı

Kaçak elektrik kullanılmasını önleyen OSOS uygulaması için gelen ekibinin sokulmadığı Batman’ın Beşiri ilçesinde kaçak oranının yüzde 91 olduğu ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı açıklamaların ardından emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu konuları siyasete alet etmeyin" dedi.

Başbuğ: Mücadele içindeyken bu açıklamalar olmaz

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ABD'den Münbiç'e medya destekli çıkartma

Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı sürdürdüğü bu günlerde YPG'li terörist 'müttefiklerinin' geleceğinden endişe eden ABD, Münbiç'e üst düzey komutanları ve basın ordusu ile çıkartma yaptı.