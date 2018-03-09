Sokak ortasında kitap okudular

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu 80 öğrenci ile Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi.

Bu etkinlikle öğrencilere ve topluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak hedeflendi. Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Metin, "Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Erdemli’de çocuklarımızın okuduğunu, okumanın yerinin ve yaşının olmadığını halkımıza anlatmak için düzenlediğimiz bir projedir. Erdemli’deki okullarımız gün içerisinde kendi belirledikleri alanlarda okuma çalışması yapacaklar.





Etkinlik içerisinde şiir okuma ve tiyatro, müzik ve dans gösterisinde bulunacaklar. Bizim buradaki ilk amacımız okumanın ve eğitimin sadece okulda dört duvar arasında olmadığı, sokakta her zaman her yerde eğitimin olduğu, kitap okunabileceğini ispatlamaktı. Bunun da güzel bir örneğini öğrencilerimiz burada gösteriyorlar" dedi.

Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu öğrencileri ise, "Kitap okumanın önemini anlatmak için bu etkinliği yaptık. Her yerde kitap okunabilir olduğunu vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz" dediler.