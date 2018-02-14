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Sokak ortasında nişanlısı darbetti

Adana'da bir genç, sokak ortasında nişanlısı olduğunu söylediği genç kızın boğazını sıkıp, tartakladı.

DHA | 14.02.2018 - 10:53..
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Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  nişanlı olan bir çift sokak ortasında tartışmaya başladı.

Erkek, yanındaki, genç kızı duvar kenarında sıkıştırıp tartıştıktan sonra boğazını sıkıp, tartakladı. Sinirlerine hakim olamayan adam, genç kızın yardım istemesi üzerine ağzını kapattı. Nefes alamayan genç kız, öfkeli adamın elinden uzun süre kurtulmaya çalıştı.

Sokak ortasında nişanlısı darbetti

"ÖNEMLİ BİR KONU YOK"

Bu sırada yoldan geçen vatandaşlar olaya müdahale etmek istedi. Nişanlısı olduğunu iddia ettiği kızı bırakmak istemeyen adam ise vatandaşlara, "Nişanlıyız, önemli bir konu yok." dedi.

Sokak ortasında nişanlısı darbetti

ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, genç kızı adamın elinden kurtardı. Çiftin birbirlerinden şikayetçi olmaması üzerine polis olay yerinden ayrıldı. Çift daha sonra birlikte uzaklaştı.

Sokak ortasında nişanlısı darbetti



Sokak ortasında nişanlısı darbetti

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