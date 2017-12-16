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Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

Gaziantep'te sokak ortasında cansız bedeni bulunan kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin 27 yaşındaki Suriyeli Yasmin El Hammud'un olduğu açıklandı.

DHA | 16.12.2017 - 00:36..
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Gaziantep'te 4 gün yattığı hastaneden taburcu edilen Suriye uyruklu 27 yaşındaki Yasmin El Hammud, sokakta ölü bulundu.

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

4 YIL ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Halep'ten 4 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye gelip, Gaziantep'in Nizip İlçesi'ne bağlı Tahtani Mahallesi'nde kiraladıkları evde yaşayan Yasmin El Hammud, 2 yıl önce düşüp belinden rahatsızlandı.

Genç kız, yeniden rahatsızlanınca, babası Muhammed El Hammud tarafından Gaziantep Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada yapılan muayenenin ardından geçen Pazartesi günü Göğüs Kalp Damar Cerrahisi'nde tedaviye alınan genç kız, iddiaya göre, bugün 'İyileştin' denilerek taburcu edildi.

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

HASTANEDEN ÇIKTI BAŞINI TUTUP YERE DÜŞTÜ

Bugün saat 15.30 sıralarında babası Muhammed ile birlikte Nizip İlçesi'ndeki evlerine gitmek için taksiye binip hastane ile 400 metre mesafede bulunan yolcu minibüslerinin kalktığı Araptarlı Sokak'taki durağa gelen Yasmin El Hammud, burada başını tutup yere düştü.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, genç kızın yaşamını yitirdiğini belirledi ve ölümünü normal olarak değerlendirip olay yerinden ayrıldı. Ardından gelen cenaze aracının şoförü ise, ölüm raporu olmadığı gerekçesiyle cesedi götüremeyeceğini söyledi.

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

5 SAAT SONRA KALDIRILDI

Geçen bu sürede yerden kaldırılmayan ceset, mahallelilerin tepkisine yol açtı. Vatandaşların ihbarıyla gelen polisler de, acil sağlık görevlilerini yeniden çağırıp olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Sağlık görevlileri ile cenaze aracı şoförünün birbirini suçlayıp tartıştığı sokakta üzeri battaniyeyle örtülen kızın cesedi, polis olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından hazırlanan tutanakla, 5 saatin ardından tabuta konulup cenaze aracına taşındı. Bekar olan genç kızın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

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Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

Sokak ortasında Suriyeli kadın cesedi bulundu

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