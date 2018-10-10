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Sokak ortasındaki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

İstanbul'da yabancı uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

İHA | 10.10.2018 - 20:19..
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Küçükçekmece'de meydana gelen olayda, sokakta bulunan bir berber dükkanında tartışan yabancı uyruklu iki kişi, dışarıya çıkarak kavga etmeye başladı. İki kişiden biri bıçak çıkartırken diğeri ise pantolon kemeriyle kendini savunmaya çalıştı.

Çıkan kavgada bıçak çeken genç, arkadaşı olduğu iddia edilen genci karın boşluğundan bıçakladı. Bıçaklanan şahıs çevredeki bir esnafa sığınırken, peşinden koşan diğer genç, bir kez daha bıçak sallayarak arkadaşını yaraladı. Bu esnada olaya müdahale eden esnaf, kapıyı kilitleyerek saldırganın içeriye girmesini engelledi. Daha sonra saldırgan genç arkadaşlarıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı VİDEO

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi geldi. Yaralı genç, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye bindirilerek çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırgan şahsın dükkanı girmesini engelleyen esnaf Ali Turgut, "Birbirlerine bıçak ve kemerle vurdular. Biri diğerine birkaç defa bıçakla burdu. Bıçaklanan adam içeriye kaçtı. Dükkanın kapısını açarak içeriye aldım. Bıçaklayan kişiyi de dışarıya aldım. İçeri girmesine izin vermedim. İçeriye salsaydım genci burada öldürecekti. Defalarca bıçaklayacaktı. Şahıs beni de bıçaklayabilirdi ama o an onu düşünemiyorsun. Çünkü yaralı var. Yaralıyı öldürecekti içeride" diye konuştu.

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