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Sokak sanatını evinize taşıyın

Duvar yazıları ve görsellerle çizilen grafitiler sadece sokaklara değil, evinize de çılgın bir hava verebilir.

Özel Haber | 23.02.2018 - 14:00..
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Bulunduğunuz ortamdaki değişimlerin insan psikolojisine doğrudan etkisi olduğu bir gerçek. Yaşam alanınıza hareket katmanız için bir önerimiz var. Popüler kültürün klişeleri arasından sıyrılmak istiyorsanız, bu fikre bayılacaksınız.

DUVARINIZA KENDİ SANATINIZI ÇİZİN

Ev veya ofis ortamları için genelde tek ve sade renkler tercih ediliyor. Çalışma ortamlarında kullanılan renklerin ferah bir hava vermesi renk seçiminde en önemli etken. Google ve Youtube gibi büyük firmaların çalışma ortamları bu fikrin aksine, renkli ve rahat dekorasyonlarıyla dikkat çeker.

Sokak sanatını evinize taşıyın

60’lı yıllarda politik grupların, kendi görüşlerini ifade etmek için duvarlara çizdiği grafitileri evinizin duvarlarında kullanmaya ne dersiniz?  Hazır ve paketlenmiş boyalar arasında seçim yapmayı bırakın. Duvarlarınıza kendi sanatınızı inşa edin. Örneğin sizin için önemli bir anıyı, unutulmaz bir gününüzü veya çizgi karakterlerinizi duvara işleyebilirsiniz.

FARKLI FİKİRLERE AÇIK OLUN

Grafiti dekorasyonu farklılık sevenler için yeni bir tarz olabilir. Yer zemininden tavalara kadar birçok alanda bu stili kullanmanız mümkün. Büyük mağazalarda grafiti boyalarına sahip olabilir, profesyonel grafikerler ile çalışabilirsiniz.

Sokak sanatını evinize taşıyın

Yeni doğacak bebeğinizin veya genç odası için çocuğunuzun hayran olduğu idolleri çizmek eğlenceli bir ortam oluşturacak.

Sokak sanatını evinize taşıyın

TEK BİR DUVAR BELİRLEYİN

Evde grafiti dekorasyonu tüm duvarlara uygulandığında boğucu bir görüntü oluşturabilir. Bu yüzden normal boya ve grafik yapılacak alanları doğru belirlemelisiniz. Dört köşeli bir yatak odasının, yatağın bulunduğu arka duvara çizim yapmak hoş bir görüntü oluşturacaktır. Renk seçimi ve çizilecek hikaye ise tamamen size kalmış!

Sokak sanatını evinize taşıyın

 

DÜŞÜK MALİYETLE KALİTELİ İŞÇİLİK ÇIKARIN

Kolayca bulabileceğiniz birbirinden farklı renk seçenekleriyle ortaya görsel bir şölen çıkarabilirsiniz. Üstelik bu boyaların maliyeti, takım halinde aldığınız taktirde 100-200 arasında değişiyor.

Sokak sanatını evinize taşıyın

Profesyonel bir grafiker kullanmanız işinizi kolaylaştırabilir. Bunun yanında, bu işi  gönüllü yapacak bir sokak sanatçısı da bulmanız mümkün. Fakat bu zevki kendinize yaşatmak isterseniz, boyalarınızı alın ve işe koyulun.

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