Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık tutuklandı

Dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için çıktı.

KÜÇÜK KIZI ÖPTÜ

Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E., marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E., daha sonra küçük kızı taciz etti.

POLİSLER YAKALADI

Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.