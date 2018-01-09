taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.023
USD
3,7747
EURO
4,5009
ALTIN
159,25
PETR
68,8100

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık tutuklandı

Antalya'da ekmek almaya giden 8 yaşındaki R.K.'yi takip edip zorla yüzünden ve dudağından öperek taciz eden 30 yaşındaki Mehmet E., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 09.01.2018 - 21:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Dün saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki R.K., evden ekmek almak için çıktı.

KÜÇÜK KIZI ÖPTÜ

Bu sırada küçük kızı bisikletiyle takip etmeye başlayan Mehmet E., marketten geri dönen kızı adres sorma bahanesiyle durdurdu. Bir süre küçük kızla yan yana yürüyen Mehmet E., daha sonra küçük kızı taciz etti.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık tutuklandı

POLİSLER YAKALADI

Zanlı balkondan bir kadının seslenmesiyle olay yerinden uzaklaşırken, ağlayarak eve giden küçük kız durumu ailesine anlattı ve polise başvuruldu. Bölgedeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yarım saat içinde Mehmet E.’yi aynı mahallede yakaladı.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık yakalandı VİDEO

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Konuşma güçlüğü çeken ve yüz bölgesindeki doku bozulması nedeniyle yüzde 67 bedensel engelli raporu bulunan Mehmet E., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Sokakta 8 yaşındaki kızı taciz eden sapık tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Jandarmadan altın dolandırıcılarına operasyon
Zonguldak'ta jandarmanın piyasaya sahte altın sürmeye çalışan şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
TSK'dan Rus askerine tıbbi tahliye
Rus Deniz Kuvvetlerine ait bir geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçtiği sırada rahatsızlanan personeli, TSK tarafından tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı.
Tunceli'de terör operasyonu
Tunceli'de güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlediği operasyonda teröristlerin kullandığı 1 sığınak imha edildi.
İstanbul'da binlerce şişe sahte içki ele geçirildi
İstanbul'da 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 500 litre metil alkol ve binlerce şişe sahte içki ele geçirilip, 2 kişi de gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

Kanal İstanbul projesinin güzergâhı belli oldu

170
Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

Selçuk İnan'ın Samsung'dan tazminat talebine ret

208
ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

ABD'li askerlere satılan Adanalı kardeşler buluştu

153
CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

CHP Lideri Kılıçdaroğlu grup toplantısında

388
Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

Mehmet Tezkan'ın sözleri MHP'lileri kızdırdı

154
Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

Oray Eğin sosyalizmin Küba'ya getirdiği rezilliği yazdı

84
Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

Göksel Gümüşdağ ile Arda Turan görüşmesi

121
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM