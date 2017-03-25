taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,6078
EURO
3,8987
ALTIN
144,44
PETR
50,9500

Sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

Şanlıurfa'da sokakta kalan 5 kişilik aile, altına teker koyduğu gardırobu eve dönüştürdü.

25.03.2017 - 11:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

PPPPP

Şanlıurfa'da, 3 ay boyunca 500 lira kira ile elektrik ve su parasını ödeyemeyen hurdacı 48 yaşındaki Veysi Hurma, ev sahibi tarafından evden çıkarılınca kullandığı gardırobu, Kartal Tibet'in yönettiği Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen adam' filminden esinlenerek 2 metrekarelik tek gözlü mobil eve dönüştürdü. Altına da 4 teker taktıran Veysi Hurma, eşi ve 5-12 yaşlarındaki 3 çocuğu ile Türk bayrağı astığı mobil evde yaşamaya başladı.

Sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

"KİRAYI ÖDEYEMEYİNCE SOKAKTA KALDIK"

Görenlerin şaşırdığı Veysi Hurma, "Kirayı ödeyemeyince sokakta kaldık. Kafamızı sokacak bir yer bulamayınca da çareyi bu şekilde seyyar ev yapmakta buldum. Birileri bize yardım edip, ev bulana kadar bu şekilde yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Tuvalet ihtiyaçlarını camide giderdiklerini söyleyen Dilek Hurma ise, mahalle sakinlerinin verdiği yemeklerle karınlarını doyurduklarını ifade edip tek isteğinin 3 çocuğu ile başlarını sokacakları bir ev olduğunu belirtti.

Sokakta kalan aile gardıropta yaşıyor

"FİLMLERDE İZLİYORDUK GERÇEK OLDU"

Hurma ailesinin gardırop içerisinde yaşadığını gören mahalle sakinlerinden Arif Doğan da, gördüğü manzara karşısında utandığını ifade ederek, şunları söyledi: "Bu tür görüntüleri Kemal Sunal filmlerinden izliyorduk. Ancak bu film Şanlıurfa’da gerçek oldu. Şanlıurfa’da milyarlık evlerin yanında böyle arabada yaşayan ailelerin de var olduğuna bu yaşımda şahit oldum. Çocuklar geceleri bu şekilde hastalanır. Burası mahallemizin utancıdır. Haliliye Mahallesi Şanlıurfa’nın en sayılı ve zengin mahallesidir. Ama günümüzde insanlar dolapta yaşıyor. Bunu görünce insanlığımızdan utanıyorum."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Papa: AB kendini sorgulamalı

Papa: AB kendini sorgulamalı

164
İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

İsmail Köybaşı Erdoğan karşısında heyecanlandı - VİDEO

36
Mogherini’den Brexit çıkışı

Mogherini’den Brexit çıkışı

49
David Rockefeller'ın hayat hikayesi

David Rockefeller'ın hayat hikayesi

46
İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

İngiliz Parlamentosundan Türkiye ve 15 Temmuz raporu

87
Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

Afrika'dan Avrupa'ya göçlerde büyük artış

40
İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

İktisatçı profesör Korkut Boratav Almanlara özendi

126
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM