taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.858
USD
3,8350
EURO
4,5439
ALTIN
155,96
PETR
63,8100

Sokakta terk edilmiş bebek bulundu

Sivas'ta tedavi altına alınan ve 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA | 20.12.2017 - 12:33..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Sivas'ın Altuntabak Mahallesi 9. Sokak'ta yabancı uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde battaniyeye sarılı bebeği görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, soğuk havadan etkilenerek üşüyen ve yağmur nedeniyle ıslanan bebeği, Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise bebeğin ailesini belirlemek için çalışma başlattı.

Sivas Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı, sokağa terk edilen ve cinsiyeti kız olan bebeğin 112 ekiplerince gece saatlerinde getirildiğini söyledi.

Sokakta terk edilmiş bebek bulundu

Bebeğin geldiğinde ıslanmış ve üşümüş olduğunu belirten Silahlı, "Gerekli ısıtma işlemlerinden sonra hayati bulguları değerlendirildi ve gerekli kan örnekleri alındı. Göbeği iple bağlandığı için tetanostan korumak için müdahaleler yapıldı ve göbek kordonu temizlendi." dedi.

Sokakta terk edilmiş bebek bulundu

1 GÜNLÜK BEBEK

Bebeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Silahlı, "Herhangi bir problemi yok, sağlık açısından önemli bir problem beklemiyoruz. Ağırlığı yaklaşık 3 kilo 250 gram, gününde doğmuş gibi gözüküyor. Bebeğin yeni doğduğunu düşünüyoruz, tahmini 1 günlük bir bebek." diye konuştu.

Sokakta terk edilmiş bebek bulundu

İlginizi Çekebilir
PKK’nın hain planı engellendi
Siirt’te terör örgütü PKK mensuplarınca eylem yapmak amacıyla kazıldığı belirlenen tüneller bulundu.
Mobilyanın yeni trendi modern şark köşesi
Dekorasyon dünyası sürekli olarak değişse de şark köşeleri popülerliğini yitirmiyor.
Vasip Şahin yılın fotoğrafı oylamasına katıldı
İstanbul Valisi Vasip Şahin, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Van'da okul servisi yan yattı: 10 yaralı
Van'ın Özalp ilçesinde, aşırı buzlanmadan dolayı yan yatan servisteki yaralanan öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'den küstah tweet

440
Emrah botoks yaptırdı

Emrah botoks yaptırdı

118
Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

Yunan Bakan'ın provokasyonu: Gelin alın adaları

145
ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

112
İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

İsrailli Bakan'dan Filistin kahramanına küstah sözler

147
Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

Hüseyin Çapkın'ı eşi karşıladı

90
Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

Karlov cinayetinde FETÖ bulgusu

145
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM