Sokakta terk edilmiş bebek bulundu

Sivas'ın Altuntabak Mahallesi 9. Sokak'ta yabancı uyruklu bir aileye ait müstakil evin girişinde battaniyeye sarılı bebeği görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, soğuk havadan etkilenerek üşüyen ve yağmur nedeniyle ıslanan bebeği, Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise bebeğin ailesini belirlemek için çalışma başlattı.

Sivas Numune Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Musa Silahlı, sokağa terk edilen ve cinsiyeti kız olan bebeğin 112 ekiplerince gece saatlerinde getirildiğini söyledi.

Bebeğin geldiğinde ıslanmış ve üşümüş olduğunu belirten Silahlı, "Gerekli ısıtma işlemlerinden sonra hayati bulguları değerlendirildi ve gerekli kan örnekleri alındı. Göbeği iple bağlandığı için tetanostan korumak için müdahaleler yapıldı ve göbek kordonu temizlendi." dedi.

1 GÜNLÜK BEBEK

Bebeğin gerekli tedavilerinin yapıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Silahlı, "Herhangi bir problemi yok, sağlık açısından önemli bir problem beklemiyoruz. Ağırlığı yaklaşık 3 kilo 250 gram, gününde doğmuş gibi gözüküyor. Bebeğin yeni doğduğunu düşünüyoruz, tahmini 1 günlük bir bebek." diye konuştu.