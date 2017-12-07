Sokakta yaşayanlar için 'güzel işler' yapıyorlar

Dernek gönüllüsü Kerem Uzlu, bulundukları çevrede güzel işler yapmaya çalıştıklarını belirtti.



Derneğin oluşum sürecini anlatan Uzlu, şöyle konuştu:



"Yardımlar bazen ev eşyası oldu, bazen okul-kırtasiye malzemesi şeklinde oldu. Mayıs 2017’de dernek statüsünü aldık. Dernek üyelerinin her birinin başka işi var. Herkes işinden, aile hayatından arta kalan zamanını derneğe ayırıyor. İlk dönemlerde kendi imkanımızla yardım yapmaya başladık. Özellikle dernek olma aşamasında her şeyi kendi cebimizden karşıladık. Daha sonra özellikle sosyal medya aracılığıyla insanların bizi tanıması ve güvenmeye başlamasıyla bağışlar almaya başladık. Bu bağışlarla düzenli olarak 10'a yakın aileye yardımda bulunuyoruz."





EVSİZLERE DUŞ İMKANI

Yardım faaliyetlerine daha sonra sokakta kalan insanları dahil ettiklerini bildiren Uzlu, şunları söyledi:



"Yaklaşık bir yıl önce çorba dağıtımımız başladı. Bu insanları tanıdıkça aslında yemekten önce onların temizlik ihtiyaçları olduğunu fark ettik. Haftada bir gün de olsa onlara derneğimizde duş alma imkanı sağlamaya başladık. Her Cumartesi saat 15.00 ile 17.00 arasında evsizler gelip derneğimizde duş alıp, kendilerine verdiğimiz temiz giysileri giyiyor."

Büyük bir iddiayla yola çıkmadıklarını, kendi sokak ve mahallelerine öncelik verdiklerini vurgulayan Uzlu, "Burada bir komşumuzun, mahallemizdeki bir insanın yardıma ihtiyacı olduğu zaman kapısını çalabileceği bir dernek olsun diye yola çıktık. Biz buradaki birkaç sokağa, birkaç mahalleye bile bu iyilik çağrısını ulaştırabilirsek aslında büyük ölçüde amacımızı gerçekleştirmiş olacağız. Tabi ki ufkumuzun sınırı yok, tüm Müslümanların olduğu gibi. Ama aşamalı gitmekte fayda var." dedi.

"EN GÜZEL ŞEY, BİR AİLE SICAKLIĞI"

Güzel İşler Derneği'nin yardımlarından yararlanan Mustafa Küllü de 1,5 yıldır sokakta yaşadığını söyledi.



Yaklaşık 2 ay önce dernekle tanıştığını dile getiren Küllü, "Beni cezbeden tarafı, çamaşırların yıkanması, duş imkanı sağlanması. İstanbul'da sokakta yaşayan insanların yemek yeme imkanı fazlasıyla var ama duş alma ve çamaşırlarını yıkama imkanı maalesef İstanbul'da yok denebilecek kadar az. Güzel işler Derneği'ndeki güzel kalpli insanları, diğerlerinin düşünemediği şeyi düşünmüş ve dışarıda kalan insanlar için çok güzel bir imkan sağlamış." diye konuştu.