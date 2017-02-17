taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.187
USD
3,6698
EURO
3,9161
ALTIN
146,07
PETR
55,7400

Sokakta yürüyen genç kızın başına cam pencere düştü

Eskişehir'de kafasına cam pencere düşen 22 yaşındaki genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

17.02.2017 - 08:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

2

Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta bir binanın 3'üncü katındaki evin penceresi, bilinmeyen bir nedenle sokaktan geçmekte olan 22 yaşındaki Gamze K.'nın kafasına düştü. Olayı gören çevredeki esnaflar ve vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kafasından yaralanan kızın kan kaybetmemesi için çevredeki vatandaşlar tarafından bir bez yardımıyla tampon yapıldı. Gamze K., 112 Acil Servis ambulansıyla kaldırıldığı Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Sokakta yürüyen genç kızın başına cam pencere düştü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

CHP'li Tezcan'dan partililere 'AK Parti' uyarısı

213
Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

Kadın kılığına giren DEAŞ'lı terörist

71
Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

Gırgır'dan Musa peygambere ağır hakaretler

173
Beşiktaş turun kapısını araladı

Beşiktaş turun kapısını araladı

38
Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

Bakan Çavuşoğlu'ndan ENOSİS kararına tepki

33
Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

Trump'tan ABD basınına sert eleştiriler

31
The Economist'in Türkiye-Rusya yakınlaşması korkusu

The Economist'in Türkiye-Rusya yakınlaşması korkusu

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM