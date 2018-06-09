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Solcu vatandaş: Tayyipçiyim

Sosyal medyada paylaşılan videoda solcu olduğunu söyleyen bir kişi yaptığı hizmetlerden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanacağını söyledi.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 19:54..
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24 Haziran 2018 cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde sokak röportajlarında farklı görüşler yer alıyor. Bazı konuşmalar ise oldukça dikkat çekiyor.

Taksim'de yapılan sokak röportajında, mikrofon uzatılan ve solcu olduğunu söyleyen kişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son 16 yılda yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sandıktan zaferle çıkacağını söyledi.

Solcu vatandaş: Tayyipçiyim VİDEO

"DAHA NE OLSUN YA"

Doğu Anadolu ve Karadeniz'de yapılan yollardan, tünellerden bahseden kişi, "Solcuyum, devrimciyim ama Tayyip olacak. İnan buna çünkü yaptıkları ortada hayatım. Gerçekten bak. Bak ben Türkiye'nin her yerini gezdim dolaştım aşağı yukarı, Doğu'ya da gittim inan buna o yollar nasıl yapılıyor biliyor musun? Yol yoktu ya. 47 senedir araba kullanıyorum, yol yoktu Doğu'da yol yoktu, yol yaptılar. Git Karadeniz'e tünelleri gör. Tünelleri gördün mü sen hiç? O yolu gördün mü? Gittin mi hiç, gitmedin. Ama ben gittim ve gördüm. Daha ne olsun ya." dedi.

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