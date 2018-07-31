Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde erkek büstü bulundu

Mersin'de bulunan Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde bu yılki kazı çalışmaları devam ederken, kazıda bulunan ve önemli bir kişiye ait olduğu tahmin edilen bin 700 yıllık büstün sergilenmesi için de çalışma başlatıldı.

KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle bu yıl 19'uncusu yürütülen kazı çalışmaları 9 Temmuz'da alandaki sütunlu caddede başladı.

Kazı ekibi yürüttüğü çalışmalarda yüzeyin hemen altında gömülü şekilde önemli bir kişi olduğu düşünülen bir erkeğe ait portre büst buldu.

MÜZEYE ALINDI

Mermerden yapılmış ve yüksekliği 82, genişliği 60 santimetre olan büst Mersin Arkeoloji Müzesi'ne kaldırıldı.

Büstün sergilenmesi için müzede çalışma başlatılırken, ziyarete açılmasından sonra yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

BİN 700 YILLIK BÜST

Kazı heyeti başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Remzi Yağcı, sütunlu caddeyi tamamen temizleyip Roma dönemini arkeolojik olarak ortaya çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Remzi Yağcı, "Son zamanlarda artan destekle çalışmalarımız hız kazandı. Kazıda sona yaklaşıyoruz. Biraz iş gücüne ihtiyacımız var. Kazılarda bu yıl bin 700 yıllık bir büst bulduk. Stil olarak ikinci yüzyılın sonu üçüncü yüzyılın başı olarak tarihlenebilir. İmparator demek için erken ama özel bir kişiye ait olabilir. Bir komutan veya toplumun ileri gelen bir şahsına ait olabilir. İşçilik yönünden dünyada sayılı bir eser. Dünyada sayılı örneklerden. Hemen yüzeyin altında çıktı. Sıkıştırılmış dolgu toprağın altında çıktı. Daha önce bilerek gömüldüğü anlaşılıyor." dedi.



