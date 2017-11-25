SOLOTÜRK Edirne'de gösteri uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 25 Kasım Edirne'nin Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.
AA
Vatandaşlar SOLOTÜRK'ü, cep telefonu, kamera ve fotoğraf makineleriyle görüntüledi. Fotoğrafseverler ise Eski Cami minareleri, Selimiye Arastası üzerinden ve binaların çatılarından SOLOTÜRK'ü çekti.
PİLOTLAR KURTULUŞ GÜNÜNÜ KUTLADI
SOLOTÜRK pilotu yüzbaşı Erhan Günar ve ikinci pilot yüzbaşı Serdar Doğan, uçak telsizinden meydandaki hoparlörler vasıtasıyla kurtuluş gününü kutladı.
AA
Gösteriyi, Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, CHP Edirne Milletvekilleri Okan Gaytancıoğlu ve Erdin Bircan, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt ile vatandaşlar izledi.