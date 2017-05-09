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SOLOTÜRK Gaziantep'te havalanacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin tek uçaklı akrobasi timi SOLOTÜRK, 14 Mayıs'ta Gaziantep'te gösteri yapacak.

09.05.2017 - 09:56
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SOLOTÜRK Gaziantep'te havalanacak

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 2017 yılı gösteri sezonuna 23-24 Nisan'da Çanakkale'de başlangıç yapan Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki gurur kaynaklarından SOLOTÜRK, 14 Mayıs Pazar günü saat 15.30'da Alleben Göleti üzerinde gösteri uçuşu yapacak.

21 FARKLI MANEVRA YAPACAK

Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilecek gösteride SOLOTÜRK, 21 farklı manevra yapacak.

Göl üzerinde 30 metre ile 5 kilometre arasında farklı irtifalarda gerçekleşecek manevralar esnasında, F-16'nın harekat ortamında kullandığı flare ve duman da hareketlerin görselliğini ve estetiğini arttırmak için kullanılacak.

SOLOTÜRK gösterisi, saat 12.00'den itibaren Gaziantep Valiliği tarafından göl üzerinde su sporları ve Türk Hava Kurumunun hafif hava araçlarıyla tam gün bir etkinlik haline getirilecek.

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