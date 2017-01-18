Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2009 yılında kurulan ve tek F-16 uçağıyla, gösteri yapan akrobasi timi 'SoloTürk', darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na taşındı.

SOLOTÜRK'TEN KLİPLİ MESAJ

Burada 132'nci Filo Komutanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başlayan SoloTürk, Konya semalarındaki eğitim uçuşuyla ilgili bir kısa klip hazırladı.

Klipte, uçuş öncesi son hazırlıklar, pistten ayrılış ve Konya semalarındaki akrobatik hareketler eşliğinde Solo Türk Pilotu Yüzbaşı Erhan Günar'ın telsizden söylediği sözler izleyenleri gururlandırdı.

''İNSANIMIZA ZARAR VEREN GİRİŞİMLER ÇELİK KANATLARIMIZ ALTINDA YOK OLACAK''

Günar, telsiz konuşmasında, ''Mevlana'nın yurdundan, asil milletimize selam olsun. Ülkemizin birliğini bozmaya çalışıp, insanımıza zarar veren tüm girişimler çelikten kanatlarımız altında yok olup gidecektir" demesi dikkat çekti.

SoloTürk'ten anlamlı mesaj VİDEO