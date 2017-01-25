Dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının SOLOTÜRK Gösteri Ekibi, 2017 yılı gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında tarihi bir rekora imza attı.

SOLOTÜRK'ten dünya rekoru VİDEO

SOLOTÜRK'TEN DÜNYA REKORU

2017 yılı hazırlıkları kapsamında aynı hareketi F-16 kol uçuşunda SOLOTÜRK pilotları Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan 100 knot (180 km/h) ile yapmayı başararak hem SOLOTÜRK tarihinde, hem de F-16 uçağı ile gösteri yapan diğer ülkeler tarihinde bir rekora imza attılar.

Bu yeni rekorlarıyla hem Avrupa'da hem de diğer kıtalarda 2017 yılında katılacakları hava gösterilerinde ay yıldızımızı gururla temsil edecekler.