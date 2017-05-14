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SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı SOLOTÜRK, Gaziantep'te 45 dakikalık bir gösteri düzenledi.

14.05.2017 - 17:55
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Şüleyman Şah'ın 1084 yılından sonraki fetihleriyle Türk hakimiyetine giren Gaziantep'i Türk yurdu haline getiren ecdada atfedilen uçuş ve kentte ilk kez düzenlenen gösteri, öğleden Alleben Göleti'nde başladı

YÜZLERCE KİŞİ GÖSTERİYİ İZLEDİ

Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgneneral Ali Ekiyor'un da izlediği gösteri uçuşunu izlemek isteyen yüzlerce kişi, Alleben Göleti'ne akın etti.

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

Bu yılki ikinci gösterisini yapan Hava Pilot Yüzbaşı Erhan Günar ile Hava Pilot Üsteğmen Serdar Doğan'ın semada 20 ile 5 kilometre arasındaki farklı irtifalarda sergilediği 21 manevradan oluşan gösteri heyecanla izlendi.

GAZİANTEP SEMALARI RENKLENDİ

SOLOTÜRK'ün, manevralar sırasında flare ve duman oluşturduğu değişik figürler ise, izleyenler tarafından fotoğraflanarak ölümsüzleştirildi. Yaklaşık 45 dakika süren gösteri, izleyenler tarafından sık sık alkışlandı.

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

SOLOTÜRK'ten Gaziantep'te gösteri

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