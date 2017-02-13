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SOLOTÜRK'ten şehitler için özel klip

TSK'nın gökyüzündeki gösteri ekibi SOLOTÜRK, şehit silah arkadaşlarının anılarını yaşatmak adına anlamlı bir klip hazırladı.

13.02.2017 - 16:46
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Konya'da 3. Ana Jet Üssünde konuşlanan, savaşma gücünü izleyicisine akrobasi hareketleriyle sunan SOLOTÜRK gösteri ekibi, hazırladıkları video ile şehit silah arkadaşlarını andı.

SOLOTÜRK'ün çektiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "İleri Marşı" eşliğinde başlayan klipte, pilotlar Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan'ın kullandığı F-16 uçaklarında, uçuş öncesi son hazırlıkların yapıldığı görülüyor.

SOLOTÜRK'ten şehitler için özel klip

''BİR ÖLÜR, BİN DİRİLİRİZ''

Daha sonra klipte pilot Günar ve Doğan'ın telsizden; "Yurdu yaşatmak için can veren aziz şehitlerimiz; sizin kanlarınızla yoğruldu bu kutsal topraklar, sizin kanlarınızla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar. Gözünüz arkada kalmasın kahramanlar. Yerden kesildiğimiz her uçuşta, şehit düşen yiğitlerimizin kanını yerde bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Bir ölür, bin diriliriz." sözleri yer alıyor.

SOLOTÜRK'ten Bir ölür bin diriliriz mesajı

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