Soluk soluğa bir polisiye: 'Seni Yarın Özleyeceğim'

Ülkemizde her geçen gün daha çok sevilen polisiye türünün en başarılı örneklerini veren Kuzey polisiyesinin yeni yıldızlarından Heine T. Bakkeid’in Seni Yarın Özleyeceğim adlı kitabı okurla buluştu.

Kuzeyin karanlık ve tekinsiz atmosferinde ilerleyen romanda eski polis Thorkild Aske’yi kayıp bir genç adamı bulmak için gittiği terk edilmiş deniz fenerinde bambaşka ve sürpriz bir yolculuk bekliyordur…

Polisiye kitapsevererin keyifle okuyacağı romanı Ayşe Erbulak çevirdi.

Yazar: Heine T. Bakkeid

Yayınevi: Beyaz Baykuş Yayınları

.Çeviren: Ayşe Erbulak

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 368

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İnkılap.com

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]