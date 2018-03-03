Soluk soluğa bir polisiye: 'Seni Yarın Özleyeceğim'

Ülkemizde her geçen gün daha çok sevilen polisiye türünün en başarılı örneklerini veren Kuzey polisiyesinin yeni yıldızlarından Heine T. Bakkeid’in Seni Yarın Özleyeceğim adlı kitabı okurla buluştu.
Kuzeyin karanlık ve tekinsiz atmosferinde ilerleyen romanda eski polis Thorkild Aske’yi kayıp bir genç adamı bulmak için gittiği terk edilmiş deniz fenerinde bambaşka ve sürpriz bir yolculuk bekliyordur…
Polisiye kitapsevererin keyifle okuyacağı romanı Ayşe Erbulak çevirdi.
Yazar: Heine T. Bakkeid
Yayınevi: Beyaz Baykuş Yayınları
.Çeviren: Ayşe Erbulak
Türü: Roman
Baskı yılı: 2018
Syf: 368
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